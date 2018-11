Brexit: Varadkar réunit mercredi le gouvernement irlandais

DUBLIN, 13 novembre (Reuters) - Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a convoqué une réunion extraordinaire de son gouvernement mercredi à 09h30 GMT pour étudier les derniers développements survenus dans les négociations sur le Brexit, a annoncé son porte-parole mardi soir.

Dublin, a-t-il ajouté, souhaite donner le temps nécessaire au gouvernement britannique pour examiner le projet d'accord de retrait conclu à Bruxelles.

Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni ont fini par s'entendre sur un projet d'accord de Brexit que la Première ministre britannique Theresa May présentera mercredi à ses ministres, à moins de cinq mois de la date officielle du divorce.

Après plus d'un an de négociations tortueuses ayant bloqué sur la question de la frontière irlandaise, la question du soutien que May pourra rallier au Parlement britannique reste cependant entière, les plus ardents partisans du Brexit au sein de son Parti conservateur, susceptibles de torpiller sa majorité, l'accusant déjà d'avoir rendu les armes face à Bruxelles. (Graham Fahy Henri-Pierre André pour le service français)