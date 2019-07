Brexit: la livre au plus bas depuis mars 2017 face au dollar

Londres (awp/afp) - La livre britannique continuait de s'enfoncer face au dollar lundi, atteignant un niveau plus vu depuis mars 2017 alors que la perspective d'un Brexit sans accord se dessine.

Vers 10h20, la livre est tombée à 1,2327 dollar, son plus bas niveau en plus de deux ans. Vendredi, elle avait déjà atteint un plus bas depuis avril 2017.

Comme attendu, "il semblerait que la politique du gouvernement à propos de la perspective d'une sortie (de l'Union européenne) sans accord a considérablement évolué sous la houlette du nouveau Premier ministre Johnson", a commenté Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Depuis la fin du mois de mai et la perspective de l'arrivée de Boris Johnson au poste de Premier ministre, la livre a perdu environ 3% face au dollar. Boris Johnson a affirmé samedi que le Brexit représente une "énorme opportunité économique", mais qui a été traité par sa prédécesseure Theresa May comme un "évènement climatique hostile".

Jeudi, au lendemain de son arrivée au 10 Downing Street, il avait jugé "inacceptable" l'accord de divorce négocié par Mme May et avait réclamé en particulier "l'abolition" de la disposition controversée du "filet de sécurité" irlandais, faute de quoi son pays quitterait le giron européen sans accord. Mais les dirigeants de l'UE ont répété qu'ils ne rouvriraient pas l'accord de divorce conclu en novembre.

Un Brexit sans accord est vu comme une catastrophe par le milieu des affaires, qui anticipe des turbulences économiques, ce qui pèse sur la devise britannique. "Les positions d'achats spéculatifs de la livre ont plongé à leur plus bas niveau depuis septembre 2018", a ainsi observé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group, qui juge que les risques de baisse pourraient "persister" et "s'accroitre".

Au-delà du Brexit, les investisseurs suivront jeudi la réunion de la Banque d'Angleterre. "Aucun changement n'est attendu cette semaine étant donné la faiblesse observée dans les données économiques pour avril et mai", a souligné M. Hewson.

Ces récents chiffres moins bons qu'attendu vont probablement obliger les responsables de la Banque centrale à abaisser leur prévision, ce qui pourrait encore enfoncer la livre sterling, a-t-il ajouté.

afp/vj