Brexit: la livre sterling chute à nouveau face à l'euro et au dollar

Londres (awp/afp) - La livre sterling dévissait à nouveau jeudi face aux autres principales devises, tandis que Bruxelles a menacé Londres d'un recours en justice sur son projet de loi visant à modifier l'accord de Brexit conclu l'an passé.

Vers 15H30 GMT (17H30 à Paris), la livre lâchait 1,2% face au billet vert, à 1,2870 dollar, après avoir atteint un plus bas en presque deux mois.

Face à la devise européenne, elle chutait de 1,66% à 92,29 pence pour un euro, dix minutes après être tombée à 92,33 pence, un niveau plus vu depuis mars. Cette chute face à l'euro est amplifiée par une appréciation de la devise européenne qui a suivi le compte-rendu d'une réunion de la Banque centrale européenne.

"Les marchés financiers ont pris conscience de la possibilité que la période de transition du Brexit se termine sans accord le 31 décembre", a expliqué Paul Dales, analyste pour Capital Economics, tandis que la livre n'a cessé de baisser depuis le début de la semaine, à l'exception de mercredi.

Sur une semaine, la devise britannique a abandonné 3,2% face au dollar et 3,5% face à l'euro.

"Avec plus qu'un mois avant la date limite fixée par Boris Johnson au 15 octobre (pour clore les négociations, ndlr) et seulement trois mois et demi avant la fin de la période de transition, il ne semble pas que les deux parties approchent d'un accord", a-t-il poursuivi.

Alors que les négociations étaient déjà dans l'impasse, la Commission européenne a donné jeudi au Royaume-Uni jusqu'à la fin du mois pour retirer un projet de loi remettant en cause certains engagements sur le Brexit, qui a "gravement porté atteinte à la confiance" mutuelle, soulignant que l'UE "n'hésiterait pas" à utiliser des recours juridiques.

Cette déclaration fait suite à une réunion convoquée en urgence à Londres entre le ministre d'Etat britannique Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic.

La volonté du gouvernement de Boris Johnson de toucher à l'accord sur le Brexit conclu l'an passé, révélée par la presse en début de semaine, a fait bondir les 27 et tendu un dialogue déjà difficile.

Un "no deal" signifierait que les transactions commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seraient régies par les règles de l'Organisation mondiale du Commerce à l'issue de la période de transition qui s'achève fin décembre, avec des droits de douane sur une multitude de produits, potentiellement très coûteux pour de nombreux secteurs, comme s'en inquiètent les représentants sectoriels et milieux d'affaires.

