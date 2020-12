Brexit: les chiffres de la dépendance agricole du Royaume-Uni à l'Union européenne

Dépêche - Publié le 28.12.2020 par Mathieu Robert

Principal partenaire à l'export de l'UE, le Royaume-Uni a importé pour 41 milliards d'euros de produits agricoles en 2019, principalement d'Irlande, d'Allemagne, des Pays-Bas et de France. Il est aussi un important importateur net de denrées agricoles de l'UE (bœuf, volaille, porc, produits laitiers, fruits et légumes, fleurs). Seulement 16 Mrds € sont importés en 2019. Les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne et la France représentent environ 60 % des importations agroalimentaires du Royaume-Uni. Pour l'Irlande, le commerce avec le Royaume-Uni est très important, surtout au niveau des importations: 27 % des importations de l'Irlande proviennent du Royaume-Uni et représentent 46 % du total des importations agroalimentaires irlandaises (contre 4 % en moyenne pour les autres pays européens). En outre, le Royaume-Uni est notamment un importateur net de denrées agricoles de l'UE telles que le bœuf, la volaille, le porc, les produits laitiers, les fruits et légumes ou encore les fleurs.