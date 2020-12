Brexit: les présidentes de la FNSEA et de la NFU saluent l'accord commercial

Dépêche - Publié le 28.12.2020 par Mathieu Robert

Christiane Lambert et Minette Batter, respectivement présidentes de la FNSEA et de la NFU, syndicats agricoles majoritaire français et britanniques, ont chacune de son côté, salué l'accord commercial conclu autour de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. «Je salue l'accord Brexit montrant l'unité des états membres pourr négocier un virage important de l'Union européenne», a déclaré Christiane Lambert sur Twitter. Et d'ajouter : «Les normes régissant le commerce doivent être homogènes et respectées. La FNSEA sera très exigeante: pas de distorsions!». Quant à Minette Batters, elle déclaré dans un communiqué, que l'accord était «une nouvelle très positive pour l'agriculture britannique. L'Union européenne est notre plus grand partenaire commercial et nous avons été clairs durant les négociations sur le fait que le maintien d'un accès sans tarifs douaniers au marché européen était absolument crucial pour notre industrie agricole et agroalimentaire» ; l'absence de tarifs douaniers est un «soulagement particulier» pour la production ovine britannique, assure-telle. Dans un contexte de congestion à la frontière française, Minette Batters demande toutefois au gouvernement britannique de s'atteler rapidement à fluidifier la circulation des biens, notamment des produits frais.