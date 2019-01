Brexit : une semaine déjà décisive, souligne Ostrum Asset Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le vote au Parlement britannique sur l'accord négocié par Theresa May avec les 27 à l'automne dernier aura lieu aujourd'hui. Le vote aurait dû se tenir en décembre mais l'absence de majorité avait contraint May à un report d'un mois. Un rejet du plan apparait très probable, estime Axel Botte, stratégiste d'Ostrum Asset Management. Les conséquences d'une telle décision sont difficiles à appréhender, assure l'économiste. Une défaite avec une marge importante pousserait sans doute Theresa May à la démission.Une partie du Parlement agit pour stopper le processus du Brexit, d'autres disent assumer une sortie sans accord.De son côté, l'UE n'envisage pas de revenir sur le texte ratifié par les 27. Le Parlement britannique cherchera néanmoins à arracher quelques concessions.Peut-être sans succès. L'idée d'un référendum sur les conditions de sortie (plan négocié ou ‘hard Brexit') est aussi évoquée par la Première ministre. L'incertitude politique reste un facteur de risque majeur pour les marchés financiers.