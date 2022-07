Breyer, ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, enseignera à la faculté de droit de Harvard

Breyer a pris sa retraite de la Cour suprême le 30 juin après 27 ans de service. Il a obtenu son diplôme de droit à Harvard en 1964 et a fait partie de son corps professoral de 1967 à 1980, date à laquelle le président Jimmy Carter l'a nommé à la cour d'appel du 1er circuit des États-Unis.

Il est prévu qu'il enseigne des séminaires et des groupes de lecture, et qu'il continue à écrire des livres et à produire des bourses, a déclaré la faculté de droit.

À 83 ans, Breyer était le plus ancien juge de la Cour suprême lorsqu'il a quitté ses fonctions. Il s'est souvent retrouvé en dissidence lorsque la Cour s'est déplacée vers la droite, notamment lorsque sa majorité conservatrice a annulé le mois dernier le droit constitutionnel à l'avortement reconnu dans l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973. Cette décision a confirmé l'interdiction de l'avortement après 15 semaines de grossesse dans le Mississippi.

Harvard a nommé Breyer son professeur Byrne de droit et de processus administratifs, un titre qu'il partage avec le professeur Todd Rakoff et qui était auparavant détenu par l'ancien juge de la Cour suprême des États-Unis Felix Frankfurter, qui a quitté l'école en 1939 pour rejoindre la haute cour.

"Entre autres choses, j'essaierai probablement d'expliquer pourquoi je crois qu'il est important que les prochaines générations de personnes associées au droit s'engagent dans un travail, et adoptent des approches du droit, qui aident la grande expérience constitutionnelle américaine à fonctionner efficacement pour le peuple américain", a déclaré M. Breyer dans un communiqué.

Le droit de Harvard a des liens étroits avec la Cour suprême. Quatre des juges en exercice sont diplômés de l'école de Cambridge, Massachusetts, dont son ancienne doyenne, Elena Kagan.