BrickVest Select devient la plus grande plateforme de « club deals » immobiliers

BrickVest Select, plateforme B2B en immobilier commercial est devenue en l’espace de six mois la plus importante plateforme de club deals immobiliers au monde. Au total, plus de 100 opportunités sont actuellement référencées et représentent 6 milliards d'euros d'actifs, dont 3 milliards d'euros disponibles à l’investissement." Pour BrickVest Select, devenir la plus grande plateforme de club deals immobiliers au monde en seulement six mois est une réussite extraordinaire. Non seulement cela souligne l'ampleur de la demande des promoteurs pour l'accès à de nouvelles sources de financement, mais cela accroît aussi l'appétit des investisseurs à déployer leurs capitaux au-delà de leur marché intérieur. Nous nous attendons à ce que l'élan généré au cours des six derniers mois continue à croître et nous avons hâte d'accueillir de nouveaux porteurs de projets et investisseurs chez BrickVest Select " commente Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest.