BrickVest, a reçu le feu vert de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour opérer depuis la France. Sa filiale française, BrickVest REIM SAS, bénéficie d’un passeport européen. Basée à Nice, elle va permettre à BrickVest de continuer à fournir ses services de gestion d'investissements immobiliers et de liquidité à ses membres à travers l'Europe, suite au départ prévu du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), qui pourrait avoir lieu dès la fin octobre 2019. La société ouvre également une antenne commerciale à Paris, en complément de celle de Berlin, inaugurée en 2016.BrickVest REIM SAS développera et commercialisera sa gamme de fonds immobiliers commerciaux auprès d'investisseurs professionnels, de family offices et d'investisseurs institutionnels, en utilisant l'infrastructure technique et les plateformes digitales existantes du groupe.Elle sera dirigée par Rémi Antonini, Directeur Général en charge de l'activité de gestion des investissements, et David Mounou, Directeur Général Délégué, en charge des opérations. Emmanuel Lumineau, fondateur et dirigeant de Brickvest, est Président de la société.