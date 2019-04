BrickVest annonce le lancement de « Harvest Active 1 », son premier fonds de gestion active

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BrickVest, plateforme d'investissement immobilier en ligne, annonce le lancement de sa gamme de fonds à stratégie active dont le premier fonds est « Harvest Active1 ». L'objectif de ces fonds est de faciliter les transactions sur le marché secondaire, traditionnellement illiquide, en offrant des avantages aux acheteurs et aux vendeurs. Le premier fonds de cette gamme « Harvest Active 1 » est actuellement ouvert pour l’acquisition d'une participation minoritaire dans un portefeuille d'actifs immobiliers situés en Slovaquie et en République tchèque.Le portefeuille se compose actuellement de trois immeubles de bureaux et d'un centre commercial, qui génèrent déjà des dizaines de millions de revenus locatifs annuels nets. Le taux d'occupation de l'ensemble des actifs existants s'établit à 96 %.Cette opération est réalisée en partenariat avec HB Reavis, " l'un des leaders de la promotion immobilière avec une forte présence en Europe centrale et orientale, en Allemagne et au Royaume-Uni ", précise BrickVest.Après ce placement initial, le fonds disposera d'un mandat de sourcing, de négociation et de trading des actions de l'actif sous-jacent sur le marché secondaire. "Cette stratégie vise à générer un meilleur rendement par l'acquisition d'actions en dessous de la valeur liquidative, tout en apportant de la liquidité aux actionnaires", détaille BrickVest.