BrickVest lance son premier fonds aux Etats-Unis

BrickVest annonce le lancement de Harvest Investments 8 (HV8), un fonds d’investissement alternatif focalisé sur les immeubles de prestige aux Etats-Unis. Dernier né de la gamme de fonds d'investissement alternatifs (AIF) mono-stratégie proposée par Brickvest, HV8 est le premier à offrir aux investisseurs européens une exposition au marché américain en se concentrant sur les immeubles de prestige.Le premier actif sélectionné par HV8 est le futur hôtel Hilton, estimé à 134,4 millions de dollars, et situé sur l'emblématique Navy Pier de Chicago. Cette opportunité découle du partenariat établi entre BrickVest et Acron, l'un des principaux gestionnaires de biens immobiliers basés en Suisse, avec un volume de transactions d'environ 1,7 milliard de francs suisses.L'hôtel, actuellement en construction et dont l'ouverture est prévue pour l'été 2019, comptera 222 chambres offrant une vue sur la ville, le lac Michigan et la jetée. Il abritera le plus grand bar et "roof-top" restaurant d'Amérique, d'une superficie 2800 mètres carrés. Il s'agira du le seul hôtel à être construit sur le Navy Pier de Chicago, qui attire plus de neuf millions de touristes par an.HV8 est proposé aux membres de la plateforme BrickVest "Access", sa plateforme de liquidité AIFM, dédiée aux investisseurs professionnels individuels et family offices.Il s'agit du deuxième partenariat avec Acron. En juin 2018, BrickVest avait réalisé le premier closing de Harvest Investment 5 (HV5), un fonds d'investissement alternatifs (AIF) gérée par BrickVest et dont la stratégie de rendement dédiée au marché immobilier Suisse avait été développée en partenariat avec la firme Suisse.