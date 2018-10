BrickVest lance une place de marché immobilière réservée aux investisseurs institutionnels et FO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BrickVest, la plateforme d'investissement immobilier, fondée par le français Emmanuel Lumineau, lance " Select ", une place de marché immobilière internationale exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels, Family Office et gestionnaires de fortune.BrickVest Select offre aux investisseurs institutionnels un accès exclusif à des " clubs deals " immobiliers compris entre 5 millions de livres (5,6 millions d'euros) et 300 millions de livres (335 millions d'euros), et la possibilité d'investir aux côtés des leaders mondiaux de l'investissement immobilier, en bénéficiant des mêmes conditions.Une fois accrédités, les membres de BrickVest Select accèdent à une liste diversifiée d'opportunités immobilières couvrant l'ensemble des stratégies, types d'actif, zones géographiques, et structures de capital (actions, dette senior, mezzanine).BrickVest Select est lancé avec 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros) d'offres disponibles, réparties sur environ 40 deals en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, et ambitionne de porter son catalogue à plus de 200 opportunités d'ici la fin 2018.L'investissement minimum pour un " club deal " démarre à 500 000 livres (560 000 euros) et peut atteindre la capacité totale de l'offre.Les engagements inférieurs au ticket requis par le sponsor (société immobilière porteuse du projet) sont regroupés dans un fonds d'investissement alternatif (AIF) réglementé et géré par BrickVest.Les investisseurs peuvent revendre leur participation sur le marché secondaire de BrickVest avant la date de maturité du deal, éliminant ainsi le problème d'illiquidité qui affecte souvent les " club deals ".