Bridgewater Associates a promu Joanna Alpert, son directeur général pour la Chine, à la tête d'une unité commerciale récemment lancée et axée sur la gestion et la création de nouveaux produits d'investissement.

Karen Karniol-Tambour, codirectrice des investissements, a annoncé cette promotion dans une lettre adressée aux employés, soulignant l'expérience acquise par Mme Alpert en Chine au cours des six dernières années, où la société est le plus grand fonds spéculatif étranger. Reuters a examiné des extraits de la lettre.

En janvier, Bridgewater s'apprêtait à presque doubler ses actifs sous gestion en Chine pour atteindre 40 milliards de yuans par rapport à l'année précédente, et ses fonds ont surpassé leurs rivaux, a rapporté Reuters plus tôt.

Mme Alpert quittera Shanghai pour s'installer aux États-Unis à la suite de sa promotion et rendra compte à Mme Karniol-Tambour.

Dans le cadre d'une récente réorganisation, le directeur général Nir Bar Dea a divisé les activités de Bridgewater en deux nouvelles unités. Alpha Engine se concentre sur le fonds phare de la société, Pure Alpha, tandis que Total Portfolio Strategies, qui sera dirigé par Alpert, se concentre sur le partenariat avec les clients pour créer des solutions d'investissement qui répondent à leurs besoins particuliers.

Les fonds All Weather, conçus pour suivre les marchés de plus près que Pure Alpha, et le fonds Defensive Alpha, qui génère des rendements négativement corrélés aux actions, font partie de l'unité Total Portfolio Strategies.

Mme Karniol-Tambour a déclaré dans sa lettre que M. Alpert était désormais "chargé de construire cette partie essentielle de l'activité de Bridgewater". Alpert a rejoint le fonds spéculatif en 2005 et l'a quitté en 2008, revenant en 2018 pour diriger l'entreprise chinoise.

Depuis que le fondateur Ray Dalio a cédé le contrôle de Bridgewater en octobre 2022, le fonds spéculatif a fait part de son intention d'accroître son offre et sa présence.

Bar Dea a déclaré l'année dernière que Bridgewater étendait sa présence en Asie par le biais de Singapour et qu'il voyait des opportunités dans les actions et les produits de développement durable.