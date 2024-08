Bridgewater Associates a déclaré dans un commentaire envoyé aux investisseurs mardi qu'il pensait que la liquidation des actions japonaises la veille était exagérée et que les actions restaient quelque peu attractives, selon deux sources familières avec la lettre.

Selon ces sources, le fonds spéculatif global macro de 112,5 milliards de dollars a écrit que, à son avis, la liquidation semblait exagérée par rapport à l'évolution des conditions fondamentales.

Bridgewater n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'analyse communiquée aux investisseurs.

Lundi, le Nikkei a chuté de 12,4 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse quotidienne depuis le krach du lundi noir de 1987, après qu'un rapport sur l'emploi publié vendredi a révélé un taux de chômage plus élevé que prévu aux États-Unis, ce qui fait craindre une récession dans la plus grande économie du monde.

Mardi, l'indice de référence japonais a fortement rebondi et a clôturé en hausse de 10,2 %.

Les investisseurs ont également commencé à dénouer les transactions financées en yens qui avaient été utilisées pour financer l'acquisition d'actions pendant des années après la hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Japon la semaine dernière, exacerbant ainsi les mouvements du marché.

Bridgewater a déclaré dans son commentaire qu'elle considérait que la liquidation brutale de lundi était peu profonde et de courte durée, et qu'elle ne représentait pas de changements majeurs dans les conditions fondamentales.

Un yen plus fort après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière et un taux de croissance plus faible dans les marchés développés rendent les conditions moins favorables aux actions japonaises, mais Bridgewater a déclaré que le dénouement du carry trade sur le yen a exacerbé le mouvement.

Le fonds spéculatif a déclaré à ses investisseurs qu'il continuait à considérer les actions japonaises comme quelque peu attrayantes.

Bridgewater n'a pas indiqué s'il était activement impliqué dans le "yen carry trade".

FONDS MACRO

Les fonds spéculatifs macroéconomiques mondiaux tels que Bridgewater investissent dans des actions, des titres à revenu fixe et des matières premières dans différentes zones géographiques, en pariant sur les tendances mondiales.

Selon la société d'analyse de fonds spéculatifs PivotalPath, cette stratégie, de même que les fonds de gestion de contrats à terme ou les conseillers en négoce de matières premières (CTA), a été la plus touchée par la récente remontée inattendue du yen, car ces fonds avaient pris des paris importants contre les monnaies japonaises.

Entre le 1er et le 5 août, les fonds macro quantitatifs mondiaux ont enregistré des pertes comprises entre 1,5 % et 2,5 % en raison de leurs positions courtes sur le yen, selon les calculs du modèle d'exposition de PivotalPath. Après avoir perdu plus de 2 % en juillet, ces fonds sont en recul de 4 à 5 % depuis le début de l'année, après avoir enregistré des gains de près de 8 % en avril.

Selon Jon Caplis, directeur général de PivotalPath, cette baisse rendra plus difficile une reprise avant la fin de l'année pour ces fonds.

Au début de l'année, de nombreux gestionnaires de fonds macroéconomiques mondiaux affirmaient que ces bouleversements (du marché) leur seraient très bénéfiques et qu'ils seraient en mesure de tirer parti de ces opportunités. Malheureusement, je pense que vous allez être déçus", a-t-il déclaré. (Reportage de Carolina Mandl à New York Rédaction de Matthew Lewis)