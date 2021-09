Briefing du matin indien : Les marchés asiatiques sont mitigés avant les données sur l'emploi aux États-Unis

MARCHÉS MONDIAUX DJIA 35443.82 131.29 0.37% Nasdaq 15331.18 21.80 0.14% S&P 500 4536.95 12.86 0.28% FTSE 100 7163.90 14.06 0.20% Nikkei Stock 28698.52 155.01 0.54% Hang Seng 26025.61 -64.82 -0.25% Kospi 3190.36 14.51 0.46% SGX Nifty* 17287.00 27.5 0.16% *Contrat sept USD/JPY 109.94-95 +0,01% Fourchette 109,98 109,85 EUR/USD 1,1880-83 +0,06% Fourchette 1,1886 1,1872 CBOT Wheat Sept $7,040 par bushel Spot Gold $1,810.94/oz 0,1% Nymex Crude (NY) $69.73 $1.14 STOCKS AMERICAINS Les

actions américaines ont augmenté jeudi après que de nouvelles données sur le marché du travail et la balance commerciale aient montré que la reprise économique reste sur les rails.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 131,29 points, soit 0,4 %, pour atteindre 35443,88 et le S&P 500 a ajouté 12,86 points, soit 0,3 %, pour atteindre 4536,95, établissant un nouveau record. Le Nasdaq Composite, qui a également établi un record mercredi, a progressé de 21,80 points, soit 0,1 %, à 15331,18, les grandes valeurs technologiques ayant étendu leurs gains.

STOCKS ASIATIQUES L

'indice Nikkei du Japon a augmenté de 0,5 % à 28697,18, suivant les gains de Wall Street au cours de la nuit qui ont été stimulés par les données américaines sur le marché du travail et la balance commerciale indiquant que la reprise de la plus grande économie du monde était toujours sur la bonne voie. Ce soir, le rapport sur l'emploi du mois d'août pourrait faire pencher la balance en faveur d'une réduction de la taille de la Fed en novembre, a déclaré Oanda. Parmi les meilleures performances de l'indice de référence, citons Daiichi Sankyo qui a grimpé de 3,9 %, JFE Holdings qui a progressé de 4,6 % et Nippon Steel qui a gagné 3,6 %. La parité USD/JPY était de 109,96, contre 109,94 à la clôture de la bourse de Tokyo jeudi.

Le Kospi de la Corée du Sud était en hausse de 0,5 % à 3192,64 dans les premiers échanges, tiré par les valeurs de l'électronique et des transports. Les espoirs d'une reprise économique et les gains de Wall Street au cours de la nuit ont soutenu le sentiment, bien que les investisseurs aient fait preuve de prudence avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée. Les investisseurs étrangers et les particuliers étaient des acheteurs nets dans les échanges matinaux. Le poids lourd de l'indice, Samsung Electronics, a augmenté de 0,7 %.

Les actions de Hong Kong ont chuté dans les échanges matinaux, les pertes des valeurs technologiques l'emportant sur les gains des sociétés énergétiques. L'indice de référence Hang Seng était en baisse de 1,0 % à 25836,19, tandis que l'indice Hang Seng Tech a chuté de 1,6 % à 6694,93. La société China Evergrande a chuté de 3,9 %, car elle a interrompu la négociation de l'une de ses obligations locales à la bourse de Shanghai. Les entreprises du secteur de l'énergie ont progressé dans un contexte politique favorable, la Chine privilégiant le gaz naturel et les énergies renouvelables au charbon. Sinopec est en hausse de 2,9 %, PetroChina de 2,3 %, CNOOC de 1,2 % et Hong Kong & China Gas de 1,0 %.

Les actions chinoises étaient mixtes dans les premiers échanges, tandis que les actions financières non bancaires ont progressé après que des projets de création d'une bourse de Pékin ont été dévoilés. Les mineurs de charbon, qui ont grimpé en début de semaine en raison de perspectives de demande favorables, ont réduit leurs gains. L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,2 % à 3591,20, l'indice composite de Shenzhen a augmenté de 0,3 % et l'indice des prix ChiNext a progressé de 0,5 %.

FOREX Les

devises du G10 et de l'Asie se sont consolidées avant la publication des chiffres clés de l'emploi aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée. La tendance à être obsédé par ce rapport sur les emplois non agricoles pour évaluer un "hit or miss" pour le "taper" de la Fed était indéniable, a déclaré la Mizuho Bank, notant que la barre pour un changement suffisamment dovish en termes d'inférence pour la politique monétaire de la Fed était élevée. En d'autres termes, le rapport était plus susceptible de déclencher une couverture à court terme de l'USD, ce qui n'est pas de bon augure pour les gains de change des marchés émergents, a ajouté Mizuho Bank. L'USD/JPY a légèrement baissé de 0,1% à 109,89 et l'USD/KRW de 0,1% à 1 157,24, tandis que l'AUD/USD a peu changé à 0,7401.

MÉTAUX L'

or a légèrement progressé, le marché se concentrant sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui sera publié plus tard dans la journée. La force des données par rapport aux attentes est susceptible d'être un catalyseur fort pour un mouvement du métal précieux vers 1 850 $ / oz ou 1 750 $ / oz, a déclaré Oanda. Un rapport sur l'emploi qui déçoit les attentes du marché pourrait repousser à l'année prochaine les discussions sur l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, ce qui serait excellent pour l'or, selon Oanda. L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 810,94 $/oz.

SOMMAIRE PÉTROLE

Le pétrole a baissé dans les premiers échanges asiatiques, car les producteurs de pétrole du Golfe des États-Unis ont redémarré leurs activités à la suite de l'ouragan Ida, selon Rystad Energy. La société de conseil en énergie a déclaré que les producteurs de pétrole du Golfe avaient réussi à restaurer 16 % des pertes de production initiales et que les pannes totales des installations étaient désormais de 80 %, contre 96 % au plus fort de la tempête. Rystad a déclaré que les préoccupations relatives à la demande liées au Covid pesaient également. "L'augmentation du nombre de cas en Inde fait craindre une troisième vague dans ce pays, ce qui pourrait compromettre la reprise de la demande qui est en cours", a-t-il déclaré. Les cours du Brent et du WTI à un mois étaient tous deux en baisse de 0,3 %, à 72,84 $/b et 69,77 $/b, respectivement.

TOP HEADLINES La Chine va lancer la Bourse de Pékin pour orienter les investissements vers l'innovation L'indicateur du secteur des services chinois a fortement chuté en août en raison des perturbations liées au Covid-19 La Chine avertit Kerry que la coopération en matière de climat dépend des liens globaux Les dépenses des détaillants australiens ont été freinées par des fermetures en juillet Le CBO s'attend à une augmentation de 200 milliards de dollars du budget de l'IRS, en deçà des objectifs de Biden Joe Manchin demande une pause dans le projet de dépenses de 3,5 milliards de dollars des démocrates Les démocrates sont en train d'élaborer un plan d'action pour le développement durable.Les démocrates doivent faire face à des échéances difficiles sur le plafond de la dette et la fermeture du gouvernement Apple cède du terrain alors que les plus grands combats sur l'App Store sont portés devant les tribunaux et le Congrès La FAA dit que Virgin Galactic ne peut pas faire voler son vaisseau spatial pendant l'enquête Le jury d'Elizabeth Holmes est sélectionné après des jours d'interrogatoire Walmart va augmenter le salaire minimum à 12 dollars de l'heure Ford et GM réduisent leur production en raison de la pénurie de puces électroniques La FDA évalue la dose de Moderna Covid-19 Booster L'UE va rendre des millions de doses du vaccin Covid-19 de J&J.J'ai importé le vaccin Covid-19 d'Afrique

(END) Dow Jones Newswires

09-02-21 2315ET