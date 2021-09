Briefing matinal EMEA : Les actions vacillent avant le rapport sur l'emploi aux États-Unis

BULLETINS DU MARCHÉ

À surveiller :

PMI des services de la zone euro ; commerce de détail de l'UE, rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Appel d'ouverture :

Les actions pourraient rester stables avant les données sur l'emploi aux États-Unis. Le dollar s'affaiblit, le bitcoin repasse au-dessus de 50 000 $. Pétrole en baisse, or en hausse.

Actions :

Les actions européennes pourraient rester à peu près plates à l'ouverture vendredi, les investisseurs attendant les données clés sur l'emploi aux États-Unis qui seront publiées plus tard.

Les actions américaines ont augmenté jeudi après que de nouvelles données sur le marché du travail et la balance commerciale ont montré que la reprise économique reste sur la bonne voie.

Les cours des actions sont en hausse constante depuis près d'un an, malgré tous les problèmes et l'incertitude créés par la pandémie de coronavirus. Le S&P 500 a progressé de 20 % cette année, de 40 % par rapport à son plus bas niveau sur 52 semaines de septembre dernier, et n'a pas connu une seule baisse de 5 % ou plus depuis novembre dernier.

L'évolution des actions dépendra fortement de l'économie et de la Réserve fédérale. Les demandes d'allocations chômage, un indicateur des licenciements, ont chuté à 340 000, atteignant ainsi un nouveau plancher pandémique. La Fed a signalé que la reprise du marché du travail était un facteur à prendre en compte dans ses décisions de politique monétaire. Par ailleurs, de nouvelles données ont montré que le déficit commercial américain s'est réduit à 70,1 milliards de dollars en juillet, les consommateurs américains ayant réorienté leurs dépenses vers les services en personne et non vers les biens.

Les actions ont progressé cette semaine, les investisseurs mettant en balance les bons résultats des entreprises et les faibles taux d'intérêt avec les indicateurs d'un ralentissement de la croissance dans certaines régions du monde. Les gestionnaires de fonds disent qu'ils attendent le rapport sur l'emploi pour le mois d'août, qui doit être publié vendredi, pour obtenir plus d'informations sur le moment et la manière dont la Fed pourrait réduire ses achats d'obligations.

"La confluence d'une forte reprise, de taux d'intérêt très bas et peut-être du sommet de la politique d'accommodation : si vous mettez tout cela ensemble, c'est un mélange très puissant pour les actifs risqués", a déclaré Bill Papadakis, macroéconomiste chez Lombard Odier. "Si vous considérez les alternatives dans lesquelles les investisseurs pourraient placer leur argent aujourd'hui - avec les taux d'intérêt là où ils sont - les actions sont souvent la seule option pour des rendements un peu meilleurs."

Mercredi, ADP a indiqué que le secteur privé n'avait créé que 374 000 emplois en août, en dessous des attentes. Cela pourrait être un signal d'alarme pour le rapport sur l'emploi du gouvernement de vendredi. Une économie plus faible complique le calendrier de la Fed pour le relèvement des taux, a déclaré Naeem Aslam, analyste chez Ava Trade.

"Les investisseurs considèrent les mauvaises nouvelles comme des bonnes, car l'économie ne se redressant pas rapidement pourrait convaincre la Fed de s'en tenir à sa position de monnaie molle", a-t-il dit.

Forex :

Le dollar américain s'est affaibli de 0,5 % par rapport à la livre sterling et de 0,3 % par rapport à l'euro, tandis que le WSJ Dollar Index a perdu 0,3 %, car les analystes s'attendent à ce que le rapport sur l'emploi non agricole montre comment la variante Delta a pu freiner l'embauche en août.

"Un chiffre de 400 000 salariés... confirmerait d'autres éléments indiquant que la croissance est clairement affectée par la variante Delta", a déclaré Pantheon Macroeconomics.

"Les effectifs de septembre seront probablement déprimés aussi ; c'est le dernier rapport avant la réunion du FOMC de novembre."

Certains économistes soutiennent que tout signe de ralentissement de la reprise conduirait la Fed à adoucir le tapering à venir, ce qui à son tour serait baissier pour le billet vert.

Les devises des pays du G10 et de l'Asie se sont consolidées avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis. La tendance à être obsédé par ce rapport sur les emplois non agricoles pour évaluer le succès ou l'échec de l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed est indéniable, a déclaré la Mizuho Bank, notant que la barre pour un changement suffisamment dovish en termes d'inférence pour la politique monétaire de la Fed est élevée.

En d'autres termes, le rapport est plus susceptible de déclencher une couverture à court terme du dollar en raison de l'imminence de l'assouplissement, ce qui pourrait ne pas être de bon augure pour les gains de change des marchés émergents, a ajouté Mizuho Bank.

Le bitcoin est repassé au-dessus de 50 000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai, après avoir brièvement dépassé ce niveau clé le 23 août. "Alors qu'il semblait s'aligner sur une correction, le bitcoin a fait ce qu'il fait le mieux, tout le contraire", a déclaré Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Cependant, le bitcoin n'a pas encore dépassé 51 000 dollars, il est donc peut-être "encore un peu tôt pour s'emballer", a-t-il ajouté.

Il ne semble pas y avoir un grand élan derrière la hausse actuelle du bitcoin, mais cela pourrait changer, surtout s'il dépasse 51 000 $, a-t-il ajouté. Le bitcoin a augmenté de 5,5 % pour atteindre 50 112 $, selon CoinDesk.

Obligations :

Les rendements des obligations d'État américaines ont peu changé jeudi, le bon du Trésor à 10 ans a rapporté 1,293%, contre 1,301% mercredi.

Énergie :

Le pétrole a chuté dans les premiers échanges asiatiques alors que les producteurs de pétrole dans le Golfe américain ont redémarré leurs activités à la suite de l'ouragan Ida, a déclaré Rystad Energy.

Le cabinet de conseil en énergie a déclaré que les producteurs de pétrole du Golfe ont réussi à restaurer 16% des pertes de production initiales et que les pannes totales des installations sont maintenant de 80%, contre 96% au plus fort de la tempête.

Rystad a déclaré que les inquiétudes liées à la demande de Covid pèsent également. "L'augmentation du nombre de cas en Inde fait craindre une troisième vague dans ce pays, ce qui pourrait compromettre la reprise de la demande qui est en cours", a-t-il déclaré.

Métaux :

L'or a légèrement augmenté, le marché se concentrant sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis. La force des données par rapport aux attentes devrait être un catalyseur fort pour un mouvement du métal précieux vers 1 850 $/oz ou 1 750 $/oz, a déclaré Oanda.

La chute des prix du minerai de fer rend la ferraille d'acier vulnérable à un nouveau repli, étant donné qu'elle est le substitut le plus proche de la matière première, selon Citi.

Les prix de la ferraille d'acier n'ont chuté que d'environ 8 % au cours du mois dernier, contre une baisse d'environ 30 % pour le minerai de fer, car la reprise de la production d'acier en dehors de la Chine maintient le marché de la ferraille serré. Mais en fin de compte, les prix de la ferraille doivent être corrélés à ceux du minerai de fer et du charbon à coke, les principaux ingrédients de l'acier. Si les prix divergent trop, le secteur peut passer à la production d'acier à partir de fer plutôt que de ferraille.

"Le prix de la ferraille ne peut pas se dissocier complètement des coûts du minerai de fer et du charbon à coke", a déclaré Citi.

LES GRANDS TITRES DU JOUR

La Chine va lancer la Bourse de Pékin pour orienter les investissements vers l'innovation

Le président chinois Xi Jinping a annoncé jeudi la création d'une Bourse de Pékin dans le but de canaliser les investissements vers les jeunes entreprises technologiques prometteuses, alors que les possibilités de lever des fonds aux États-Unis disparaissent.

Le lieu d'échange augmentera un marché d'actions existant à Pékin et accueillera spécifiquement les petites entreprises innovantes, selon M. Xi et une déclaration de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.

L'indicateur du secteur des services chinois a fortement chuté en août en raison des perturbations du Covid-19

Un indicateur privé du secteur des services en Chine a fortement chuté en août, les mesures rigoureuses prises par le gouvernement pour enrayer la propagation de nouvelles épidémies de coronavirus ayant freiné l'activité et la demande.

L'indice des directeurs d'achat Caixin China Services est tombé à 46,7 en août, contre 54,9 en juillet, selon Caixin Media Co. et le cabinet de recherche IHS Markit.

John Kerry sollicite la coopération de la Chine en matière de climat et se heurte à la fragilité de ses liens avec elle

HONG KONG - De hauts responsables chinois ont déclaré à l'envoyé américain pour le climat, John Kerry, que l'hostilité persistante des États-Unis sur toute une série de questions pourrait compromettre la coopération en matière de lutte contre le changement climatique, bien que M. Kerry ait déclaré que les entretiens de travail étaient productifs dans la perspective d'un sommet sur le climat en novembre.

M. Kerry, qui achève une visite de deux jours dans la ville portuaire de Tianjin, au nord du pays, a été averti à plusieurs reprises par ses hôtes que la coopération en matière de climat ne pouvait être dissociée de l'aggravation des liens géopolitiques entre les deux pays.

Le CBO attend 200 milliards de dollars de l'augmentation de l'IRS, en dessous des objectifs de Biden

WASHINGTON - L'augmentation de 80 milliards de dollars du budget de l'Internal Revenue Service proposée par l'administration Biden produirait 200 milliards de dollars de nouvelles recettes sur une décennie, selon une estimation du Congressional Budget Office publiée jeudi. Ce chiffre démontre le potentiel important de l'intensification de l'application des lois fiscales, mais il est également inférieur de plus de 36 % à la propre estimation de l'administration.

Les démocrates prévoient d'étendre le champ d'action de l'IRS dans le cadre de la législation de 3,5 billions de dollars qu'ils veulent faire adopter par le Congrès ce mois-ci. Ils cherchent à reconstruire la capacité de l'agence fiscale à faire appliquer le code des impôts et à lutter contre la fraude fiscale. Cette capacité s'est considérablement réduite après une décennie de budgets stables ou en baisse. Le plan de l'administration prévoit de doubler les effectifs de l'IRS et d'encourager l'agence à contrôler davantage de contribuables à hauts revenus.

Les dépenses de détail australiennes réduites par les lockdowns en juillet

SYDNEY - Les lockdowns pandémiques dans les grandes villes australiennes ont réduit les dépenses de détail plus que prévu en juillet, renforçant les attentes d'une forte contraction de l'économie.

Les ventes au détail ont chuté de 2,7 % en juillet par rapport à juin, a annoncé mercredi le Bureau australien des statistiques. La baisse a été beaucoup plus importante que le consensus du marché qui prévoyait un recul de 0,2 %.

Joe Manchin appelle à une pause dans la politique de dépenses de 3,5 milliards de dollars des démocrates

WASHINGTON - Le sénateur démocrate centriste Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, a intensifié sa campagne visant à réduire le coût de la législation démocrate sur les soins de santé, l'éducation et le climat, d'un montant de 3 500 milliards de dollars, en appelant à une "pause stratégique" dans cet effort, que les démocrates s'efforcent de conclure ce mois-ci.

Les démocrates cherchent à faire passer le vaste paquet de dépenses sur le bureau du président Biden en même temps qu'un projet de loi bipartisan sur les infrastructures d'environ 1 000 milliards de dollars qui a déjà été adopté par le Sénat, tout en gardant la quasi-totalité des législateurs du parti à bord.

Les paris haussiers sur le cuivre chutent alors que le marché autrefois chaud se refroidit

Les investisseurs spéculatifs ont récemment poussé les paris haussiers sur les prix du cuivre à leur plus bas niveau depuis plus d'un an, signe que les traders craignent que l'augmentation de l'offre ne refroidisse la reprise de cette année.

Les paris nets sur la hausse des prix du cuivre par les fonds spéculatifs et autres spéculateurs ont glissé à 12 956 contrats au cours de la semaine qui s'est terminée le 24 août, le plus bas niveau depuis juin 2020 et une baisse d'environ 85 % depuis le début de l'année, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission. Les données de la CFTC mesurent les contrats à terme et les options, qui sont couramment utilisés par les investisseurs professionnels pour parier sur les mouvements de prix et par les producteurs pour se couvrir contre la volatilité.

Les démocrates face à des échéances difficiles sur le plafond de la dette et la fermeture du gouvernement

(D'autres suivront) Dow Jones Newswires

09-03-21 0016ET