Bristol Myers affiche des résultats légèrement supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre.

La société a déclaré avoir gagné 4,07 milliards de dollars au cours du trimestre, soit 1,83 dollar par action, contre 3,33 milliards de dollars ou 1,46 dollar par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société gagne environ 1,80 dollar par action, selon les données de Refinitv IBES.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 11,99 milliards de dollars, contre 11,07 milliards de dollars en 2020. Les ventes d'Eliquis ont augmenté de 18% à 2,7 milliards de dollars et les ventes d'immunothérapie contre le cancer ont augmenté de 11% à 1,99 milliard de dollars au cours du trimestre.

Les ventes de Revlimid, le médicament anticancéreux le plus vendu de la société, ont augmenté de 1% à 3,33 milliards de dollars au cours du trimestre. Ce médicament sera confronté à la concurrence des génériques aux États-Unis et dans le monde cette année, et les ventes devraient baisser.

Bristol Myers prévoit toujours une croissance des bénéfices et des ventes cette année. La société prévoit pour 2022 un bénéfice par action de 7,65 à 7,95 dollars par action. Les analystes, en moyenne, avaient prévu 7,86 dollars par action pour l'année.

Elle a également réitéré sa prévision de ventes de 47 milliards de dollars pour 2022.