Bristol Myers doit faire face à un procès de 6,4 milliards de dollars pour un médicament anticancéreux retardé

Le juge de district américain Jesse Furman à Manhattan a rejeté l'affirmation de Bristol Myers selon laquelle elle n'a jamais été correctement notifiée de son prétendu manquement à ses obligations de fusion par UMB Bank NA, le fiduciaire représentant les anciens actionnaires de Celgene.

Bristol Myers et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'affaire découle de l'accord conclu par la société pour payer aux actionnaires de Celgene détenant des "droits à la valeur contingente" un supplément de 9 dollars par action en espèces si elle obtenait l'approbation des États-Unis dans des délais précis pour Breyanzi et deux autres médicaments de Celgene.

Bien que deux des médicaments aient été approuvés dans les délais impartis, l'UMB a déclaré que la société basée à New York n'avait pas déployé les "efforts diligents" requis pour obtenir l'approbation de Breyanzi avant le 31 décembre 2020, et qu'elle avait récolté une "aubaine" en évitant le paiement supplémentaire.

Le syndic a déclaré que Bristol Myers avait retardé la soumission d'informations critiques à la Food and Drug Administration américaine, et n'avait pas préparé ses usines de fabrication aux inspections.

Bristol a déclaré que l'action en justice devait être rejetée parce que son accord pour payer les actionnaires de Celgene avait expiré.

Mais le juge a déclaré que l'accord prévoyait explicitement que l'UMB pouvait intenter une action en justice, et que Bristol Myers n'était pas excusée des violations matérielles antérieures à l'expiration de l'accord.

(Bristol Myers) ne cite aucune autorité à l'appui de la proposition selon laquelle une violation d'un contrat ne peut, en droit, "continuer" après la résiliation du contrat", a écrit M. Furman.

David Elsberg, un avocat de UMB, a déclaré que le syndic était "ravi" et qu'il avait hâte de prouver son cas.

Bristol Myers a obtenu l'approbation de la FDA pour Breyanzi le 5 février 2021, pour traiter le lymphome non hodgkinien. Son nom chimique est lisocabtagene maraleucel.

L'affaire est UMB Bank NA v Bristol-Myers Squibb Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 21-04897.