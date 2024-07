Bristol Myers Squibb a accepté de payer 10 millions de shekels (2,7 millions de dollars) en Israël pour régler une affaire potentielle concernant le blocage d'une version générique du médicament anticancéreux Imnovid, a déclaré lundi l'autorité israélienne de la concurrence.

L'agence antitrust a déclaré que Bristol et Neopharm Scientific, le distributeur israélien de l'Imnovid - utilisé pour le traitement du myélome multiple et du sarcome de Kaposi lié au SIDA - ont décliné une demande de KS Kim International pour des échantillons de médicaments afin de fabriquer une version copiée de l'Imnovid.

Cinq mois plus tard, les fabricants de médicaments ont fourni les échantillons, mais l'autorité de la concurrence a déclaré que cela retardait la concurrence pour un médicament aussi important.

Bristol, qui doit effectuer le paiement dans les 60 jours, et Neopharm n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

"Nous voulons faire comprendre aux entreprises qui occupent une position dominante sur le marché qu'elles ne peuvent pas agir d'une manière susceptible de réduire la concurrence", a déclaré à Reuters Jonathan Cwikel, conseiller juridique adjoint pour les affaires civiles et administratives.

L'autorité avait l'intention d'infliger une amende de 64 millions de shekels à Neopharm et de 600 000 shekels à un cadre de l'entreprise dont le nom n'a pas été révélé, mais avant même d'avoir pu envoyer une lettre similaire à Bristol, l'entreprise a proposé à l'autorité de conclure un accord, a-t-il déclaré.

En signant le décret de consentement - dont Reuters a eu connaissance - et en payant 10 millions de shekels, Bristol, a déclaré M. Cwikel, a rejeté toute responsabilité et n'a admis aucune responsabilité. "Pour notre part, nous n'avons pas finalisé notre enquête et nous n'avons donc pas pris de décision formelle à leur encontre", a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, Neopharm a décidé de ne pas transiger, a déclaré M. Cwikel, et présentera des arguments oraux lors d'une audience qui aura lieu lundi.

(1 $ = 3,7501 shekels)