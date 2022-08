British Airways souffre, Ford licencie, Omicron se met à jour : Planète Bourse du mardi 23 août

En l'absence de Roxane Nojac, la revue de presse d'aujourd'hui sera faite de façon manuscrite et non sous forme de vidéo. Merci de votre compréhension.

British Airways, Adidas, Ford, Pfizer & BioNTech, Sony, Ben & Jerry’s, Johnson & Johnson, McDonald's, Hyundai Motor, Zoom Video Communications, ConocoPhillips, Revlon, Sumitomo Mitsui Financial Group et Hino Motor font les titres de cette revue de presse !

En Europe,

British Airways annonce supprimer plus de 10 000 vols de son programme d'hiver. Après la suppression de milliers d'emplois pendant la pandémie de coronavirus, les principales compagnies aériennes du monde sont également confrontées à la détérioration des perspectives économiques et à la hausse des coûts du carburant, qui devront être répercutés sur les voyageurs par une augmentation du prix des billets. (FT)

Le groupe allemand de vêtements de sport Adidas remplacera son directeur général Kasper Rørsted l'année prochaine - trois ans avant la fin de son contrat - alors que l’entreprise souffre de la baisse des ventes en Chine et des effets de la guerre en Ukraine. Un successeur n’a pas encore été identifié. (FT)

Aux Etats-Unis,

Ford confirme les licenciements d’environ 3000 cols blancs et employés contractuels. Cette décision marque ainsi la dernière étape des efforts du constructeur américain pour réduire les coûts dans le cadre de sa transition vers les véhicules électriques à longue portée. (WSJ)

Pfizer et BioNTech demandent à la FDA (Food & Drug Administration) l'autorisation de mettre à jour le vaccin Covid-19 pour cibler les dernières versions de la variante Omicron. Les deux groupes pharmaceutiques annoncent avoir commencé la production et se disent prêts à les fournir au gouvernement américain dès l’autorisation. (WSJ)

Sony PlayStation est poursuivi en justice pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de livres sterling. L’entreprise est accusé d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché pour imposer des conditions inéquitables aux développeurs et éditeurs de jeux PlayStation. (FT)

Ben & Jerry’s a perdu sa tentative d'empêcher sa société mère Unilever, basée au Royaume-Uni, de vendre sa marque de crème glacée à un licencié local en Israël. Les deux sociétés s'opposent sur les ventes dans les territoires palestiniens occupés. (FT)

Johnson & Johnson, l’un des leaders dans la fabrication de produits de soins a utilisé la stratégie controversée de la faillite "Texas two-step". Le but étant de mettre un terme à 38 000 actions en dommages et intérêts intentées par des personnes accusant sa poudre pour bébé à base de talc d'être cancérigène. (FT)

McDonald's remanie son conseil d'administration avec le départ de Sheila Penrose, qui avait supervisé les progrès de l'entreprise en matière de climat, d'approvisionnement responsable et de diversité, d'équité et d'inclusion. La direction annonce l'arrivée de cadres de Marriott International, Johnson & Johnson et Salesforce. (WSJ)

Hyundai Motor a vu l’un de ses fournisseurs et fabricant de pièces automobiles appartenant à la Corée être accusé par le ministère américain du Travail. L’entreprise aurait violé la législation fédérale sur le travail des enfants dans une usine de l'Alabama. (Reuters)

Zoom Video Communications a revu à la baisse ses prévisions annuelles de bénéfices et de revenus. La demande pour sa plateforme de vidéoconférence diminue après avoir atteint des sommets historiques pendant la pandémie, dans un contexte de concurrence féroce avec Teams de Microsoft. (Reuters)

ConocoPhillips, le producteur pétrolier américain, s’est vu confirmer l’attribution de 8,75 milliards de dollars par un tribunal pour l'expropriation de ses actifs pétroliers vénézuéliens. Par ailleurs, Conoco avait demandé jusqu'à 30 milliards de dollars pour cette prise de contrôle. (Reuters)

Revlon voit ses investisseurs demander à un juge fédéral de leur donner une voix officielle dans la procédure de faillite de la société de cosmétiques. Le cours de l’action a explosé à la hausse au cours des deux derniers mois, représentant une capitalisation boursière globale d'environ 500 millions de dollars. (FT)

Hyundai Motor et sa filiale Kia ont pris la deuxième place, derrière Tesla, sur le marché américain des voitures électriques en termes de volume de ventes cette année (12%). À l'échelle mondiale, hors Chine, Hyundai et Kia sont les deuxièmes plus grands constructeurs de voitures électriques en termes de livraisons. (FT)

En Asie,

Sumitomo Mitsui Financial Group a créé une marque de banque numérique qu'il utilisera pour entrer aux États-Unis en 2023, une sorte d'échappatoire au déclin démographique du Japon et à la faiblesse prolongée des taux d'intérêt. (Asia Nikkei)

Hino Motor, une unité de Toyota Motor, a révélé que les tests de performance des moteurs de ses camions commerciaux légers étaient inadéquats, élargissant ainsi le scandale du contrôle de la qualité quelques semaines seulement après avoir reconnu avoir falsifié les tests d'émissions sur des véhicules plus grands pendant des décennies. (Asia Nikkei)