British Airways suspend ses vols au départ de Gatwick

Le patron de BA a averti plus tôt en mars que la compagnie aérienne a engagé la bataille pour sa survie et qu'elle allait devoir supprimer des emplois et parquer des avions. "En raison des restrictions considérables et de l'environnement de marché difficile, comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, nous allons temporairement suspendre notre programme de vols à Gatwick", a déclaré un porte-parole de BA. La compagnie va prévenir les clients concernés.

La filiale du groupe International Consolidated Airlines continue d'assurer certains vols à partir de son principal hub à Heathrow. IAG, qui comprend plusieurs autres entités dont Iberia et Vueling, estime que son trafic sera réduit de 75% en avril et en mai. easyJet a déclaré lundi qu'elle avait immobilisé au sol toute sa flotte L'aéroport de Gatwick a déclaré la semaine dernière qu'il fermerait un de ses deux terminaux mercredi.