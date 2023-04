British Sugar, une unité d'Associated British Foods, s'approvisionne en sucre auprès de son rival Tate & Lyle Sugars ainsi que dans des pays aussi éloignés que la Thaïlande, ont déclaré des traders à Reuters, citant une pénurie d'approvisionnement qui maintient les prix à des niveaux record.

Un négociant basé au Royaume-Uni a déclaré à Reuters que les prix du marché au comptant pour le sucre blanc, une denrée alimentaire de base largement utilisée, restaient supérieurs à 1 000 euros (1 104 dollars) la tonne, créant des vents contraires pour les décideurs politiques qui tentent de contrôler l'inflation des prix des denrées alimentaires.

Cette flambée est en partie due à des conditions météorologiques défavorables qui ont incité British Sugar à abaisser ses prévisions de production de sucre à 0,74 million de tonnes pour la récolte 2022/23, contre 0,9 million précédemment.

"Il y a du sucre blanc qui se dirige vers le Royaume-Uni depuis la Thaïlande pour la première fois en (ma) mémoire vivante. Il est très probable que (British Sugar) examine toutes les origines (pour l'approvisionnement) ", a déclaré un second négociant en sucre basé au Royaume-Uni.

British Sugar n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Tate & Lyle Sugars a déclaré ne pas proposer de commentaires publics sur les ventes commerciales ou les contrats d'achat.

Il est très inhabituel pour British Sugar, la seule entreprise britannique qui transforme la betterave sucrière en sucre raffiné, d'acheter l'édulcorant à Tate & Lyle Sugars, mais les négociants ont déclaré qu'elle n'avait pas vraiment le choix étant donné l'aggravation de la pénurie locale et mondiale.

Les contrats à terme sur le sucre brut de l'ICE ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 ans plus tôt ce lundi, alors que l'offre mondiale continue de se resserrer suite à une récolte 2022/23 décevante en Europe, ainsi que chez les principaux producteurs que sont l'Inde et la Thaïlande.

(1 dollar = 0,9056 euro)