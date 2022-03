Broadbent de la BoE voit la valeur de l'orientation prospective tant qu'elle est claire.

M. Broadbent a déclaré que les banques centrales, confrontées à un environnement économique changeant, pourraient vouloir proposer davantage d'informations sur la manière dont elles ont l'intention de réagir aux développements de l'économie, ce que l'on appelle la fonction de réaction.

Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré en novembre qu'il pourrait imaginer revenir à l'époque où il ne proposait aucune orientation prospective après les critiques formulées à l'encontre de la communication de la BoE qui a induit en erreur certains investisseurs avant les décisions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.

"Les attentes concernant les futurs taux d'intérêt affectent la demande actuelle et les décideurs ont clairement intérêt à ce qu'elles se comportent de manière appropriée à mesure que les nouvelles économiques arrivent", a déclaré M. Broadbent dans un discours prononcé devant le National Institute of Economic and Social Research.

Il existe de nombreuses façons de le faire, que ce soit sous forme de discours, de simulations ou même de trajectoires de taux d'intérêt publiées.

"Mais quel que soit le support, les autorités monétaires doivent toujours penser que le message - notamment le fait que la politique future dépendra de l'évolution des perspectives d'inflation - est bien compris", a-t-il déclaré.

M. Broadbent a également évoqué brièvement la flambée de l'inflation qui pourrait atteindre près de 9 % - plus de quatre fois l'objectif de 2 % de la BoE - selon les prévisionnistes budgétaires du gouvernement, en raison principalement de la flambée des prix mondiaux de l'énergie.

"En tant que grand importateur net de produits manufacturés et de matières premières, il est douteux que le Royaume-Uni ait jamais connu un impact externe de cette ampleur sur le revenu national réel", a-t-il déclaré.

"Du point de vue étroit de la politique monétaire, cela se traduira à court terme par la combinaison difficile d'une inflation encore plus élevée mais d'une demande intérieure et d'une croissance de la production plus faibles."