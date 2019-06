Broadcom : Jefferies reste à l'achat malgré le 'warning'

14/06/2019 | 14:01

L'analyste Jefferies confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Broadcom, après des résultats trimestriels marqués par un BPA plus élevé que prévu, mais aussi par une révision des perspectives.



'Broadcom a abaissé de 8% ses perspectives de revenus pour l'exercice, citant une faiblesse généralisée due à l'interdiction de Huawei et au différend commercial entre les États-Unis et la Chine. Bien que nous révisions nos estimations à la baisse, nous pensons que le différend commercial sera résolu à long terme ou que la demande d'équipements venant de Huawei sera transférée à d'autres équipementiers', retient le broker.



Jefferies confirme son objectif de cours de 324 dollars sur le titre.





