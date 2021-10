Broccolini acquiert un terrain à vocation commerciale et industrielle de 2,5 millions de pieds carrés dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broccolini, leader canadien de l’immobilier et de la construction, annonce l’acquisition d’un terrain de 2,5 millions de pieds carrés (211 159.1 m2) dans l’Est de Montréal. Situé en bordure de l’Autoroute 40 et chevauchant l’arrondissement d’Anjou et la ville de Montréal-Est, là où s’élevait autrefois la raffinerie de Shell Produits Canada, ce terrain à vocation commerciale et industrielle sera redéveloppé selon les plus hauts standards environnementaux.



« Nous sommes fiers de participer au développement durable de ce secteur et nous avons hâte de présenter un projet audacieux qui contribuera à la relance économique verte de l’Est de Montréal. » a déclaré Roger Plamondon, président du Groupe immobilier Broccolini. « L’achat de ce terrain marque notre première incursion d’envergure dans l’Est de Montréal et nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec les différentes instances gouvernementales et partenaires d’affaires, comme nous l’avons fait tout au long du processus d’acquisition, pour réaliser un éventuel projet qui soit ancré dans sa communauté. »

Le terrain, composé de deux lots adjacents, a été vendu à Broccolini par le Groupe C. Laganière, pour la somme de 56,8 M$. Comme le souligne son président, Guy Laganière, cette somme permettra de donner un élan supplémentaire à leur Complexe environnemental Montréal-Est (CEME) : « Je suis très fier du travail accompli par mon équipe pour en arriver à cette transaction, que j’entrevois positivement pour la pérennité de Groupe C. Laganière et la revitalisation de l’Est de Montréal. La vente d’une portion de notre terrain à Broccolini s’inscrit dans notre mission de convertir d’anciens passifs environnementaux en actifs permettant le redéveloppement durable de notre territoire, en plus de contribuer à la réalisation de nos projets futurs et d’assurer la relève de l’entreprise ».

La construction durable fait partie de l’ADN de Broccolini, qui s’est d’ailleurs engagé à céder une partie de son nouveau terrain et à participer activement à l’aménagement d’un corridor vert, et ce, avant même que l’achat ne soit finalisé. Les discussions avec les différentes instances gouvernementales ont également été amorcées afin d’assurer le respect de l’ensemble des orientations environnementales pour ce secteur.

À propos de Broccolini

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers au Canada. L’entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels et propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 45 propriétés, représentant un total de plus de 11 millions de pieds carrés d'actifs.

À propos de Groupe C. Laganière

Groupe C. Laganière est une entreprise familiale établie dans l’Est de Montréal depuis 60 ans. Spécialisée en réhabilitation environnementale et en travaux de génie civil, elle emploie une centaine d’employés et offre ses services de maître d’œuvre partout au Québec. Elle est également propriétaire du CEME, un centre accrédité de traitement biologique de sols contaminés sis sur un terrain de 8.5M de pieds carrés en zone commerciale/industrielle à Montréal-Est, dont elle chapeautera le redéveloppement au cours des trois à quatre prochaines années. Munie d’une fiche de route exemplaire en matière d’ESG et de santé/sécurité au travail, elle compte notamment Fondaction et Investissement Québec comme partenaires financiers.

