Brookfield s'offre le britannique HomeServe pour 4 milliards de livres

Londres (awp/afp) - Le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield Asset Management va racheter l'entreprise britannique de réparations à domicile HomeServe pour plus de 4 milliards de livres (4,84 milliards de francs suisses), ont annoncé les deux groupes jeudi dans un communiqué.

Les conseils d'administration des deux entreprises "sont parvenus à un accord sur les termes d'une offre (...) pour acquérir la totalité du capital" de HomeServe, pour 1200 pence par action soit "environ 4,077 milliards de livres", précise le communiqué.

HomeServe, qui compte 9000 salariés et une présence dans 10 pays dont le Royaume-Uni mais aussi la France, l'Espagne, les Etats-Unis ou le Japon, a profité pendant la pandémie de la tendance des consommateurs à consacrer plus de temps et d'argent aux travaux à domicile.

L'entreprise assure vouloir devenir "le fournisseur de réparations et améliorations à domicile le plus important et le plus fiable au monde", selon le communiqué, qui note que HomeServe "a enregistré une forte croissance des revenus et des bénéfices (...) sur de nombreuses années" et a versé plus de 800 millions de livres de dividendes à ses actionnaires depuis 2004.

Les investisseurs saluaient l'annonce et le titre d'HomeServe s'envolait de 10,07% à 1159 pence à la Bourse de Londres vers 12H30 GMT.

Lors de ses derniers résultats semestriels publiés fin 2021, le groupe avait vu son bénéfice net part du groupe multiplié par deux à 13,2 millions de livres.

HomeServe a récemment annoncé avoir "réalisé de très bons progrès" pour l'année complète, achevée fin mars mais dont les résultats n'ont pas encore été annoncés.

L'opération devrait être effective au dernier trimestre 2022, mais doit encore être approuvée par les actionnaires de HomeServe et validée par diverses autorités dans les pays dans lesquels le groupe est présent.

afp/buc