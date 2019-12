Bruno Le Maire annonce des mesures de soutien à la filière automobile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi plusieurs mesures de soutien à la filière automobile, notamment la création de deux fonds visant à aider les sous-traitants, lors d'une journée dédiée à ce secteur au ministère de l'Economie et des Finances.

Bruno Le Maire a indiqué que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, allait "prochainement" dévoiler un calendrier sur "un temps long", c'est-à-dire trois ans, des primes pour l'achat des véhicules électriques. Objectif : "donner de la visibilité" à la filière automobile.

Le ministre de l'Economie a également expliqué que le gouvernement avait décidé "de taxer davantage les véhicules les plus polluants", c'est-à-dire les véhicules émettant plus de 172 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. "Nous avons décidé de déplafonner le malus écologique au-delà de 172 grammes de Co2 par kilomètre", ce "pour protéger notre planète et par souci de justice", a affirmé Bruno Le Maire. Il est actuellement prévu dans le projet de loi de Finances pour 2020 qu'à compter du 1er janvier 2020, ce malus soit limité à 12.500 euros au-delà de 172 grammes de Co2 émis.

Les recettes récupérées via le déplafonnement de ce malus serviront à financer des aides aux sous-traitants automobiles via la création de deux fonds, a ajouté Bruno Le Maire.

Le premier fonds de 25 millions d'euros permettra d'accompagner la transformation écologique de la filière tandis que l'autre, également de 25 millions d'euros, a vocation à garantir des prêts "pour faire face aux difficultés conjoncturels", a expliqué le ministre. Bruno Le Maire a indiqué que le gouvernement espérait générer jusqu'à 200 millions d'euros de prêts grâce à ce deuxième fonds.

Bruno Le Maire a également confié à un expert de l'automobile, Hervé Guyot, un ancien haut cadre de l'équipementier automobile Faurecia et du constructeur PSA, la mission d'évaluer dans les prochains mois les conditions pour, d'une part, relocaliser et maintenir l'activité en France, et, d'autre part, améliorer les relations entre sous-traitants et donneur d'ordres. Bruno Le Maire a demandé à cet expert de remettre un rapport définitif pour avril 2020.

