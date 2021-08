Bruske salue l'engagement du NPD à mettre fin aux bénéfices excessifs réalisés dans les soins aux aînés

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, a fait la déclaration suivante aujourd’hui :



« Les compressions et la privatisation dans le secteur des soins de longue durée au cours des dernières décennies ont eu des conséquences tragiques durant cette crise.

« Au début de la pandémie, quatre décès sur cinq liés à la COVID-19 au Canada se produisaient dans les foyers de soins de longue durée. La Commission ontarienne d’enquête dans les foyers de soins de longue durée a déclaré que les entreprises à but lucratif ne devraient plus être responsables des soins.

« Le modèle à but lucratif a clairement échoué les aînés et leurs familles. Nous saluons l’engagement de Jagmeet Singh et des néo-démocrates à exclure toute notion de profits dans le secteur des soins de longue durée.

« Pendant des années, le personnel des soins de longue durée, les syndicats et les défenseurs des soins aux aînés ont exigé des changements systémiques au système qui ne fonctionne pas.

« Les syndicats du Canada revendiquent des soins de longue durée en tant que service public. Cela signifie que changements majeurs doivent être apportés dans le secteur des soins de longue durée du Canada, y compris la réglementation des soins de longue durée en vertu de la Loi canadienne sur la santé. »

Les syndicats du Canada ont demandé au gouvernement de combler sur-le-champ les lacunes mises en évidence par la pandémie de la COVID-19 dans le secteur des soins de longue durée en :

Intégrant pleinement les soins de longue durée au système public et les réglementant en vertu de la Loi canadienne sur la santé;

Retirant les entreprises à but lucratif du secteur;

Exigeant que les foyers soient dotés d’effectifs appropriés et que ceux-ci bénéficient de protections appropriées de leur santé et de leur sécurité;

Augmentant en permanence les salaires et les avantages sociaux du personnel des soins de longue durée en fonction de la valeur de son travail.

L’ensemble des recommandations sur les soins de longue durée se trouvent ici.

