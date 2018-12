Bruxelles-Défilé contre le pacte de l'Onu sur les migrations

BRUXELLES, 16 décembre (Reuters) - Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles contre le pacte des Nations unies sur les migrations, éclipsant un défilé moins important en faveur de l'accord signé lundi dernier à Marrakech.

Selon la police, quelque 5.500 personnes ont participé à la grande manifestation organisée par l'extrême droite flamande dans la partie de la capitale où se trouvent les principales institutions de l'Union européenne.

Une contre-manifestation d'un millier de personnes, organisée par des groupes de gauche et des organisations non gouvernementales, s'est déroulée dans le centre-ville.

Le parti d'extrême droite des nationalistes flamands, la N-VA, qui est aussi le premier parti au parlement belge, a retiré ses ministres de la coalition au pouvoir la semaine dernière pour protester contre la signature par le Premier ministre Charles Michel du pacte à Marrakech.

Le Pacte mondial des Nations unies sur les migrations a été adopté en juillet par les 193 membres des Nations unies, à l'exception des États-Unis, mais seulement 164 pays l'ont officiellement signé lors de la réunion de lundi dernier.

Il recense 23 objectifs de coopération en matière de migrations et précise noir sur blanc que chaque Etat est libre de décider qui il souhaite accueillir, ce qui n'a pas empêché de nombreux responsables de droite et d'extrême droite, y compris en France, de le présenter comme un encouragement à l'immigration massive.

Dix pays, principalement d'anciens pays communistes d'Europe de l'Est, se sont retirés du pacte de Marrakech, qui est pourtant un texte non contraignant.

Avec un nombre record de 21,3 millions de réfugiés dans le monde, les Nations unies ont commencé à travailler sur ce pacte après l'arrivée en 2015 dans l'Union européenne de plus d'un million de personnes qui fuyaient la guerre civile en Syrie et de la pauvreté en Afrique. (Francois Lenoir, Jan Strupczewski et Mark Potter; Danielle Rouquié avec Eric Faye pour le service français)