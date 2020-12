Bruxelles et Pékin concluent un accord d'investissement

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne et la Chine ont conclu mercredi un accord d'investissement qui donnera aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés chinois, a annoncé la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen.

L'accord élaboré pendant six ans entre dans le cadre de la nouvelle relation entre les "Vingt-Sept" et la Chine, que le bloc européen considère à la fois comme un partenaire et un rival.

Les négociations se sont accélérées cette année et l'accord a été formalisé ce mercredi lors d'une visioconférence entre le président chinois Xi Jinping, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel.

L'accord UE-Chine, qui mettra probablement plus d'un an à entrer en vigueur, permettra aux entreprises européennes d'investir dans de nouveaux secteurs et d'échapper à certaines exigences en matière de coentreprise.

Avec cet texte, l'UE dispose désormais des mêmes avantages commerciaux que les Etats-Unis qui ont conclu un accord dit de "Phase 1" avec Pékin.

Parmi les secteurs concernés par cet accord, figurent ceux des véhicules électriques, des hôpitaux privés, de l'immobilier, de la publicité, de la construction navale, des télécoms ou encore des réservations aériennes.

Il ne sera désormais plus forcément obligatoire de créer une coentreprise avec un acteur chinois pour avoir une activité en Chine.

Pékin s'engage en outre à cesser d'obliger les entreprises européennes à transférer leurs technologies et à faire preuve de davantage de transparence dans ses dispositifs de subventions.