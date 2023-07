L'acteur Bryan Cranston, lauréat d'un Emmy Award pour "Breaking Bad", a rallié une foule d'acteurs hollywoodiens en grève mardi en adressant des commentaires au directeur général de Walt Disney Co, Bob Iger.

Ce dernier a suscité la colère des membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA en déclarant ce mois-ci que leurs revendications concernant un contrat de travail prévoyant une augmentation des salaires et une limitation de l'utilisation de l'intelligence artificielle étaient "déraisonnables".

Lors d'un rassemblement à Times Square, à New York, près du studio ABC News de Disney, M. Cranston a déclaré que les acteurs avaient "un message pour M. Iger".

"Je sais, monsieur, que vous avez un point de vue différent sur les choses", a déclaré M. Cranston. "Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez qui nous sommes, mais nous vous demandons de nous entendre. Et au-delà de cela, de nous écouter quand nous vous disons que nous ne nous ferons pas enlever nos emplois pour les donner à des robots", a-t-il ajouté.

Les acteurs craignent que les studios hollywoodiens n'utilisent leurs images numériques sans autorisation ou ne déploient des acteurs synthétiques créés à l'aide de l'IA pour jouer dans des films et des émissions de télévision.

Les membres de la SAG-AFTRA se sont mis en grève le 14 juillet, rejoignant les scénaristes de cinéma et de télévision pour le premier double arrêt de travail à Hollywood en 63 ans.

Le syndicat des acteurs demande, entre autres, que les studios soient tenus d'obtenir l'autorisation d'utiliser l'image numérique d'une star.

Les acteurs demandent également une augmentation de leur rémunération, estimant que l'essor de la télévision en continu a limité leurs gains.

"Nous ne vous laisserons pas nous priver de notre droit de travailler et de gagner décemment notre vie", a déclaré M. Cranston en s'adressant à M. Iger. "Enfin, et c'est le plus important, nous ne vous laisserons pas nous priver de notre dignité.

Un porte-parole d'Iger n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui négocie au nom de Disney, Netflix Inc. et d'autres entreprises, a déclaré avoir offert des augmentations substantielles de salaires et d'avantages sociaux et a envoyé une proposition pour répondre aux préoccupations d'AI.