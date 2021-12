Bryan, Garnier & Co initie la couverture du titre Claranova

Regulatory News:

Claranova (Paris:CLA) annonce l’initiation de la couverture de son titre par Bryan, Garnier & Co, banque d'investissement paneuropéenne dédiée aux entreprises de croissance, avec la publication d’une étude intitulée « Claranova – Technological by nature ».

Le bureau d’étude initie le titre à l’achat avec un objectif de prix fixé à 12,00€, soit un potentiel d’appréciation estimé de 164% par rapport au cours de clôture du 15 décembre 2021 de 4,54€.

Cette nouvelle initiation a pour objectif de renforcer la visibilité du titre Claranova auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et d’élargir sa base d’investisseurs.

Bryan, Garnier & Co rejoint les analystes financiers qui suivent la valeur aux côtés d’ODDO BHF, Edison, Portzamparc et Invest Securities, avec un consensus de cours de 9,95€.

La note d'analyse de Bryan, Garnier & Co est disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique « Analystes » (version anglaise uniquement) : https://www.claranova.com/investisseurs/analystes/

Agenda financier :

9 février 2022 : chiffre d’affaires semestriel 2021-2022

30 mars 2022 : résultats semestriels 2021-2022

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d’entreprises innovantes.

Avec un chiffre d’affaires de 472 millions d’euros sur l’exercice 2020-2021, en hausse de plus 40% en moyenne par an depuis 3 ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de près de 800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger.

Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce personnalisé, Claranova s’illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

Avertissement important :

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

