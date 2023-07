Bubs Australia a lancé jeudi un plan en cinq points pour gérer le fonds de roulement et optimiser son portefeuille, prévoyant une croissance de 35% du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2024.

La société prévoit de déclarer un chiffre d'affaires net de 80 millions de dollars australiens (53,23 millions de dollars) pour l'ensemble de l'exercice 2024, et a également réduit ses dépenses d'exploitation annuelles d'environ 10 millions de dollars australiens, mais continuera à maintenir son investissement en marketing à 15 % du chiffre d'affaires net.

Bubs, qui s'est concentrée sur la rationalisation de ses activités commerciales au niveau local, en Chine et dans l'Ouest, s'attend à ce que la consommation mensuelle de trésorerie tombe à 2 millions de dollars australiens au cours du deuxième trimestre de 2024, contre 5 millions de dollars australiens.

Alors que les actionnaires minoritaires de Bubs cherchent actuellement à remanier le conseil d'administration et ont demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour voter contre le conseil d'administration actuel, l'entreprise a déclaré qu'elle s'efforcerait d'améliorer la transparence et la gouvernance.

Dans le cadre de sa dernière stratégie, l'entreprise basée en Nouvelle-Galles du Sud a réorganisé ses activités en Chine en difficulté, avec de nouveaux dirigeants et partenaires commerciaux, et évalue l'enregistrement de ses produits auprès de l'Administration nationale de régulation des marchés (State Administration for Market Regulation).

Le fabricant de lait maternisé a récemment vu son ancienne patronne et fondatrice Kristy Carr démise de ses fonctions à la suite d'un différend avec son principal actionnaire, la société de capital-investissement C2, soutenue par Alibaba.

"Le conseil d'administration est convaincu que nous disposons désormais de la structure de gouvernance et des équipes opérationnelles adéquates pour assurer une croissance forte et rentable", a déclaré jeudi la présidente de Bubs, Katrina Rathie, qui souhaite conserver son poste lors de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à la fin du mois.

Bubs a réaffirmé son plan à long terme visant à obtenir de la Food and Drug Administration (FDA) un accès permanent au marché américain pour ses produits, tout en se développant davantage dans les principaux détaillants des États-Unis.

(1 $ = 1,5029 dollar australien)