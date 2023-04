Le palais de Buckingham a publié vendredi trois nouvelles photos du roi Charles et de la reine consort Camilla avant le couronnement du monarque le 6 mai.

Les images ont été prises au palais en mars par le photographe mondain Hugo Burnand, qui a été le photographe officiel des mariages de Charles et Camilla Parker-Bowles en 2005 et du prince William et Kate Middleton en 2011.

Charles et Camilla apparaissent sur les photos assis devant un portrait d'État du roi George V, qui a régné de 1910 à 1936 et qui était l'arrière-grand-père de Charles.

La publication des photographies s'inscrit dans le cadre de la série d'événements médiatiques organisés par le palais avant le couronnement dans l'abbaye de Westminster, à Londres.