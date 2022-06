Budapest contre d'autres sanctions contre Moscou, plaide pour la discussion

par Jan Strupczewski

BRUXELLES, 23 juin (Reuters) - L'Union européenne devrait cesser d'empiler les sanctions contre la Russie et plaider en faveur d'un cessez-le-feu et pour des négociations, a déclaré jeudi un conseiller du Premier ministre hongrois, Viktor Orban.

S'exprimant en marge d'un sommet européen au cours duquel les Vingt-Sept ont officiellement accordé le statut de candidat à l'entrée dans l'Union à l'Ukraine et à la Moldavie, Balazs Orban a dit penser que de nouvelles sanctions pénaliseraient le bloc européen davantage que la Russie.

"En fin de compte, l'Europe sera dans le camp des perdants de cette guerre en raison des difficultés économiques", a ajouté Balazs Orban, qui n'a aucun lien de parenté avec le chef du gouvernement.

Très dépendante des importations d'hydrocarbures russes, la Hongrie freine autant qu'elle peut les initiatives qu'elle juge hostiles à Moscou, d'autant que la Russie construit un réacteur nucléaire sur le sol hongrois.

"Désormais, nous le savons, plus nous accepterons de sanctions, pire sera notre situation. Et les Russes ? Oui, cela va les pénaliser eux aussi, mais ils survivront", a dit Balazs Orban. (Reporting by Jan Strupczewski; editing by Grant McCool)