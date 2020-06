Budget de l'UE pour la relance : augmentation des fonds destinés à soutenir les agriculteurs et les pêcheurs de l'UE dans la transition vers une économie verte

La proposition de budget à long terme renforcé de la Commission prévoit d'augmenter les moyens de la politique agricole commune (PAC) de 9 milliards d'euros (4 milliards d'euros pour le Fonds européen agricole de garantie et 5 milliards d'euros pour le Fonds européen agricole pour le développement rural) et ceux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de 500 millions d'euros.

Un montant supplémentaire de 15 milliards d'euros sera alloué au développement rural dans le cadre de l'instrument «Next Generation EU» pour continuer à soutenir les zones rurales qui ont un rôle essentiel à jouer dans la transition verte et dans la réalisation des objectifs ambitieux de l'Europe en matière de climat et d'environnement.

Au cours d'une conférence de presse tenue hier, le commissaire Wojciechowski a déclaré ce qui suit : «La proposition de la Commission reconnaît l'importance stratégique de notre secteur agricole et le soutien continu que l'UE souhaite apporter à nos agriculteurs et à notre économie rurale. Elle permettra de mieux aider les agriculteurs à réussir la transition verte et numérique.»

Le commissaire Sinkevičius a quant à lui déclaré : «Ce financement supplémentaire vise à renforcer la résilience du secteur de la pêche et à prévoir les moyens nécessaires à la gestion des crises dans le futur. Le développement d'une pêche durable est un investissement dans la résilience du secteur et dans l'avenir de nos pêcheurs ainsi que des générations qui les suivront.»

Une FAQ avec de plus amples informations sur la proposition de la Commission concernant la PAC et le cadre financier pluriannuel est disponible en ligne.