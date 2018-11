Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur la question du budget, l’Espagne n’est pas l’Italie. Tel est le message lancé par Hervé Goulletquer et Stéphane Déo, stratégistes au sein de la direction de la gestion chez La Banque Postale AM. Ainsi, les chiffres sur le déficit public mensuel montrent une amélioration en Espagne : en octobre 2018, le déficit cumulé était de 8,4 milliards d’euros, contre 13,3 milliards l’année dernière et 22,8 milliards en 2016. Le déficit espagnol, qui est passé de 10,5 % en 2012 à 3,1 % en 2017 devrait s’afficher en baisse marquée cette année aussi, pronostique les stratégistes.C'est une des raisons de la divergence de marché entre l'Italie d'une part et l'Espagne-Portugal de l'autre. Les trajectoires de finances publiques sont très différentes, concluent les deux experts.