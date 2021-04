Bulgarie-Elections législatives en pleine pandémie de COVID-19

SOFIA, 3 avril (Reuters) - Les Bulgares votent dimanche pour des élections législatives qui décideront si le Premier ministre Boyko Borissov remporte un nouveau mandat de quatre ans, malgré les inquiétudes persistantes concernant la corruption dans l'État membre le plus pauvre de l'Union européenne.

Les sondages d'opinion suggèrent que le GERB, le parti de centre-droit de Boyko Borissov, arrivera premier avec 28% à 29% des voix, mais il n'obtiendra pas la majorité et pourrait avoir du mal à former une coalition stable dans un parlement plus fragmenté.

Cette situation pourrait à son tour entraver la capacité de la Bulgarie à exploiter efficacement le Fonds de relance de 750 milliards d'euros octroyé par l'Union européenne pour l'aider à reconstruire son économie, affaiblie par la pandémie de coronavirus.

La Bulgarie a relativement bien résisté à la première vague de la pandémie l'année dernière, mais comme d'autres pays d'Europe de l'Est, elle a beaucoup souffert de la vague actuelle.

