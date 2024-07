SOFIA, 1er juillet (Reuters) - Le président bulgare, Roumen Radev, a donné un mandat au représentant du parti de centre-droit GERB et ancien président de l'Assemblée nationale, Rossen Jéliazkov, pour tenter de former un gouvernement, après avoir remporté le plus grand nombre de sièges aux élections législatives.

Le GERB a remporté 68 des 240 sièges lors du scrutin du 8 juin, la sixième élection anticipée en trois ans, mais doit maintenant obtenir le soutien d'au moins deux autres partis politiques pour obtenir la majorité.

Le pays a besoin d'une période de stabilité pour accélérer le versement des fonds de l'UE pour soutenir ses infrastructures défaillantes, lui permettre de rejoindre la zone euro et de participer pleinement à l'espace Schengen.

Les élections de juin ont été déclenchées par l'effondrement, en mars, d'une coalition composée du GERB, au pouvoir pendant la majeure partie des 15 dernières années, et du parti relativement nouveau et réformiste "Nous continuons le changement" (PP).

Les deux partis, fortement pro-UE, mais divisés par des rivalités, avaient déclaré en mars qu'ils ne pourraient pas former un nouveau gouvernement sans de nouvelles élections. (Reportage Stoyan Nenov, rédigé par Ivana Sekularac; Version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)