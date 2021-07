Bulgarie-Nouvelles élections législatives sur fond de colère contre la corruption

SOFIA, 11 juillet (Reuters) - Les Bulgares se rendent aux urnes dimanche pour des élections législatives qui décideront si les partis d'opposition peuvent former un nouveau gouvernement après une décennie de domination politique par l'ancien Premier ministre Boïko Borissov.

Ces élections sont les deuxièmes en trois mois, après l'échec d'une troisième et dernière tentative de former un gouvernement après les élections d'avril.

GERB, le parti de centre-droit de Boïko Borissov, était sorti en tête des élections organisées en avril mais il a perdu des sièges au Parlement alors que l'opinion publique est de plus en plus critique face à la corruption des élites politiques.

Les partis d'opposition, qui veulent cultiver les relations de la Bulgarie avec les pays membres de l'Otan et de l'Union européenne, veulent réorganiser les systèmes judiciaires, les services de sécurité et les autorités de réglementations afin de consolider l'Etat de droit et s'assurer de la bonne utilisation des fonds versés par l'UE après la pandémie de coronavirus.

(Tsvetelia Tsolova; version française Camille Raynaud)