Bullard : La récession est un risque, mais plus au niveau mondial qu'au niveau américain.

"Chaque fois que vous essayez de... passer entre des bâtiments sur la corde raide, vous vous inquiétez d'une grosse rafale de vent qui arrive", a déclaré M. Bullard lors d'un forum économique à Londres, faisant référence au chemin que la Fed essaie de parcourir entre le contrôle de l'inflation américaine et le déclenchement d'une grave récession.

Mais avec la forte croissance de l'emploi aux États-Unis et les bilans solides des ménages, "les discussions sur l'histoire de la récession devraient se faire davantage sur une base mondiale que sur une base américaine", a-t-il déclaré, avec la possibilité que l'Europe et la Chine entraînent le reste du monde dans une récession.

M. Bullard, qui a été parmi les décideurs les plus belliqueux de la Fed en encourageant des hausses de taux plus rapides et plus importantes, a déclaré qu'il pense maintenant que les plans de la Fed visant à augmenter le taux directeur cible à environ 4,5 % d'ici la fin de l'année a poussé la politique monétaire américaine à un niveau "restrictif" qui ralentira l'économie et atténuera l'inflation.

Ces taux élevés devront, selon M. Bullard, être maintenus pendant "un certain temps", un fait qui a déclenché une réévaluation rapide des actifs financiers ces dernières semaines et suscité des inquiétudes quant au fait que la politique de la Fed augmente les risques pour l'économie mondiale.

"Nous internalisons certainement les effets de débordement" de la politique de la Fed, a déclaré M. Bullard. Mais, comme ses collègues, il a précisé qu'il se concentrait sur la façon dont les événements dans d'autres pays influencent les prévisions pour l'économie américaine.