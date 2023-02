Bullard de la Fed : De nouvelles hausses de taux "verrouilleraient" la désinflation

M. Bullard a déclaré qu'il était probable que l'économie ralentisse et que le taux de chômage augmente pour atteindre son "niveau naturel à long terme", ce que les économistes définissent comme étant compatible avec une inflation stable et, dans le cas des États-Unis, estimé par les décideurs de la Fed à environ 4 %.

En janvier, le taux de chômage était de 3,4 %.

Mais M. Bullard a déclaré que même si l'inflation restait élevée et la production économique supérieure à son potentiel, un processus "désinflationniste" avait commencé et pourrait se poursuivre avec des hausses supplémentaires des taux de la Fed.

M. Bullard a déclaré que les données récentes montrant que l'inflation ralentissait moins que les attentes du marché étaient "cohérentes" avec son point de vue selon lequel la bataille pour ralentir le rythme de la hausse des prix sera longue, et qu'il n'avait pas encore modifié son opinion selon laquelle un taux directeur de la Fed dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % serait adéquat pour cette tâche.

Ce taux est légèrement plus élevé que le taux de 5 % à 5,25 % prévu par ses collègues en décembre.

Le taux directeur est actuellement fixé dans une fourchette de 4,5 % à 4,75 %, suite à l'approbation d'une augmentation d'un quart de point lors de la dernière session politique de la Fed. Les responsables publieront une nouvelle politique et des projections économiques après une prochaine réunion les 21 et 22 mars.

M. Bullard a déclaré qu'il avait préconisé une augmentation d'un demi-point lors de la dernière session de la Fed afin d'atteindre un niveau suffisamment restrictif "dès que possible".

Mais il a également déclaré qu'il avait le sentiment que l'inflation commençait à ralentir, et que la Fed pourrait maintenir ce processus en cours avec de nouvelles augmentations de taux, même au rythme plus lent privilégié par la plupart des responsables.

Après avoir augmenté les taux l'année dernière au rythme le plus rapide depuis les années 1980, "en termes macroéconomiques généraux, cela ne fait probablement pas trop de différence" quant à la vitesse à laquelle la Fed évolue à partir de maintenant, a-t-il déclaré.

"L'économie américaine croît plus rapidement qu'on ne le pensait et la performance du marché du travail reste robuste, le chômage étant inférieur à son niveau naturel à long terme", a déclaré M. Bullard. "La poursuite des hausses de taux directeurs peut contribuer à verrouiller une tendance désinflationniste au cours de 2023, même avec une croissance continue et des marchés du travail solides, en maintenant les attentes d'inflation à un faible niveau."