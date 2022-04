Bullard de la Fed déclare que la banque centrale doit freiner l'activité économique -FT

C'est une "fantaisie" de penser que la Fed peut réduire suffisamment l'inflation sans augmenter les taux d'intérêt, a-t-il déclaré, ajoutant que la Fed doit être plus agressive dans ses efforts pour éradiquer l'inflation la plus élevée depuis quatre décennies.

"Nous devons exercer une pression à la baisse sur la composante de l'inflation qui, selon nous, est persistante", a déclaré le journal, en appelant à une hausse des taux à un niveau qui freine la croissance.

"Ce rapport ne fait que souligner l'urgence du fait que la Fed est à la traîne et qu'elle doit agir", a ajouté M. Bullard, faisant référence aux nouvelles données sur l'inflation montrant que les prix mensuels à la consommation aux États-Unis ont connu en mars la plus forte hausse depuis 16 ans et demi.

Les responsables de la Fed de Saint-Louis n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, M. Bullard a déclaré que la Fed était en retard dans sa lutte contre l'inflation et qu'elle devait relever le taux des fonds fédéraux de 3 points de pourcentage supplémentaires d'ici la fin de l'année.