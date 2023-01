Bullard de la Fed déclare que les dernières données sur l'inflation vont dans la bonne direction.

"Il est encourageant que nous ayons reçu aujourd'hui des informations qui vont dans la bonne direction", a déclaré M. Bullard lors d'un événement organisé par l'Association des banquiers du Wisconsin, faisant référence aux données gouvernementales publiées plus tôt jeudi qui ont montré que les prix à la consommation américains ont baissé pour la première fois en plus de 2 ans et demi en décembre. "Jusqu'à présent, tout va bien. Ma conclusion pour 2023 est que ce sera une année de désinflation."

À la suite de ces données, les investisseurs dans les contrats à terme sur les fed funds ont prédit que la Fed opterait pour une hausse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage à l'issue de sa prochaine réunion de politique générale, le 1er février, et qu'elle cesserait finalement de relever les taux avant qu'ils n'atteignent 5 %.

M. Bullard a également déclaré une fois de plus qu'il préférait que le taux directeur de la Fed se situe au nord de 5 % "dès que possible", mais il a concédé que la tactique de la rapidité avec laquelle il faut y arriver est moins importante que le point d'arrêt éventuel et a exclu toute action rapide de la Fed pour réduire les taux, même si l'inflation continue sur sa trajectoire descendante.

"Il y a probablement trop d'optimisme quant au fait que l'inflation va facilement revenir à 2%. Ce n'est pas l'histoire de l'inflation", a déclaré M. Bullard, notant qu'il s'attend à ce que le chemin vers le bas soit cahoteux. "Nous entrons vraiment dans une ère de taux d'intérêt nominaux plus élevés pour un bon moment à l'avenir, alors que nous essayons de continuer à exercer une pression à la baisse."

Le principal taux directeur de la Fed se situe actuellement dans une fourchette cible de 4,25 % à 4,50 % et les décideurs de la banque centrale ont déjà fait savoir qu'ils espéraient arrêter de relever les taux au printemps.

M. Bullard a également répété les commentaires formulés la semaine dernière, selon lesquels les risques de récession au cours des trois derniers mois avaient "quelque peu" reculé et que les perspectives d'une baisse de l'inflation sans forte hausse du chômage, ce que l'on appelle un "atterrissage en douceur", se sont améliorées.