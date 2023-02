Bullard demande à la Fed de maîtriser l'inflation cette année

"Si l'inflation ne commence pas à baisser, vous risquez de revivre les années 1970, où vous avez passé 15 ans à essayer de lutter contre l'inflation", a déclaré M. Bullard dans une interview au diffuseur CNBC.

"... C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait être vif maintenant, maîtriser l'inflation en 2023 et c'est un bon moment pour lutter contre l'inflation car le marché du travail est encore fort."

M. Bullard a également répété son point de vue selon lequel un taux directeur de la Fed compris entre 5,25 % et 5,5 % serait adéquat pour cette tâche.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine, publié plus tard mercredi, devrait détailler l'ampleur du débat entre les responsables de la Fed sur le niveau de hausse des taux d'intérêt nécessaire pour ralentir l'inflation et refroidir une économie qui est restée plus forte que prévu malgré une politique monétaire plus stricte.