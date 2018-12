Bulle accueillera le 1er salon de l'entreprise de Suisse romande en janvier

Bulle FR (awp/ats) - La ville de Bulle (FR) s'apprête à accueillir le premier Salon de l'entreprise de Suisse romande. La manifestation sera animée par 70 sociétés les 17 et 18 janvier.

Le salon s'adresse aussi bien aux dirigeants, aux cadres, aux employés qu'aux jeunes entrepreneurs, ont indiqué les organisateurs dans leur lettre d'information mensuelle. Les deux journées permettront d'aborder les sujets de la création, de la numérisation, de la gestion et de la transmission d'entreprise.

La manifestation bulloise proposera aussi de "découvrir des idées innovantes, d'améliorer les compétences, d'apprivoiser les dernières tendances et avancées technologiques, de suivre des conférences et de bénéficier d'un espace propice au réseautage, aux échanges et aux rencontres".