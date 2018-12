Bund / OAT : Une dette française peu affectée, pour l'instant 0 13/12/2018 | 14:19 Envoyer par e-mail :

Le spread des rendements à 10 ans entre l'OAT et le BUND s'écarte progressivement depuis quelques semaines. Les commentaires sur le débordement du déficit français au-delà des 3%, limite convenue par le pacte de stabilité, alimentent la tendance. Les récentes mesures annoncées par le Président français avaient entraîné une légère tension sur l'emprunt à 10 ans, ce dernier gagnant plus de 10 points de base, pour repasser au delà des 0.70%

Les facteurs de risques mondiaux tels que le Brexit, la guerre commerciale et, en outre, l'émergence d'un pessimisme modéré à l'égard de l'économie devraient continuer de favoriser le Bund, en tant que valeur refuge.





Entre l’annulation de la hausse des taxes sur les carburants en 2019, et les mesures sociales annoncées par Emmanuel Macron, le 10 décembre, le budget 2019 va être déséquilibré de 10 milliards d’euros, selon Bercy, et amener le déficit à 3,4% du PIB.



La France peut-elle s'écarter du pacte de stabilité ?



En fait, le pacte de stabilité comprends deux critères majeurs :



- Un déficit de 3% où entre 3 et 3,5% pendant deux ans de manière exceptionnelle, sans exploser le pacte .

- Un endettement limité à 60% du PIB national. Sur ce point, la France n'est donc pas un bon élève puisqu’elle se situe à 100%, même si c’est mieux que l’Italie, dont la dette se monte à 132%.



Le marché obligataire risque de montrer beaucoup de volatilité dans les semaines prochaines au fil des annonces du gouvernement français. Les intervenants resteront concentrés plus que jamais sur la possibilité de réduction, à terme, de la dette.





Patrick Rejaunier