Bundesbank: le mandat du président Jens Weidmann va être prolongé

Francfort (awp/afp) - Le président de la Banque centrale allemande Jens Weidmann, partisan d'une politique monétaire orthodoxe, va être prolongé par le gouvernement allemand pour un nouveau mandat de 8 ans, a appris mercredi l'AFP.

"Le gouvernement fédéral compte proposer la prolongation de Jens Weidmann à la tête de la Bundesbank", a indiqué le Ministère des finances. Cette proposition doit encore être actée en conseil des ministres.

"Jens Weidmann est un banquier central et un président de la Bundesbank par passion et se réjouit d'un second mandat", a réagi dans la foulée la Banque fédérale.

L'actuel mandat de l'Allemand de 49 ans, expire le 1er mai 2019.

La prolongation de Weidman à la tête de la "Buba" ne préjuge pas d'un soutien ou non de Berlin à une candidature de ce dernier à la présidence de la BCE, pour succéder à Mario Draghi dont le mandat expirera en novembre.

Il est de rigueur que le président de la BCE soit gouverneur en fonction de la banque centrale de son pays.

Toutefois, les chances de l'Allemand, ancien conseiller d'Angela Merkel sur les questions économiques et financières, paraissent minces car Berlin soutient déjà la candidature du conservateur allemand Manfred Weber dans la course à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission Européenne.

Par ailleurs, Jens Weidmann n'est pas apprécié par les pays du sud de la zone euro qui se souviennent de son opposition frontale à Mario Draghi quand ce dernier a fait adopter des mesures de soutien monétaire en pleine crise de la dette en zone euro.

En 2013, M. Weidmann n'a pu empêcher l'adoption d'un programme inédit de rachat d'actifs, les "OMT", qu'il avait assimilé à "un financement des Etats par la planche à billets" susceptible de faire l'effet d'une "drogue" sur les gouvernements. Les OMT n'ont jamais été utilisés.

afp/rp