Bundesliga 2019/2020 : ne manquez aucun but sur MySports

Le 16 août 2019, débute une nouvelle saison en Bundesliga. En 2ème Bundesliga, on a déjà recommencé à jouer depuis 3 semaines. En coopération avec Sky, MySports, pour cette saison, diffuse en direct 572 matches des deux meilleures ligues allemandes - y compris la « Konferenz » de Sky, les reportages et les analyses. De plus, 17 matchs de Bundesliga seront diffusés, en direct, sur MySports One. Aucune chaîne de TV suisse ne diffuse autant de matches de Bundesliga.

En coopération avec Sky, MySports veille à ce que les fans suisses ne ratent aucun but. Sur MySports One, les clients de UPC et des 20 partenaires de distribution connectés pourront suivre, en direct, et avec commentaire en français, 17 matchs de Bundesliga.

Un total de 572 parties sur MySports Pro

Pour ceux qui souhaiteraient faire le plein de Bundesliga, il y a sur MySports Pro le choix de 266 parties de Bundesliga (dont une centaine commentées en français) et les 306 rencontres de 2ème Bundesliga. De plus, l'offre MySports Pro comprend, également, toutes les productions rédactionnelles de Sky autour des matches, ainsi que la « Konferenz ». On peut souscrire à MySports Pro, soit sous forme d'abonnement mensuel à CHF 25.00, soit avec un forfait journalier à CHF 9.00.

Troisième saison commune de MySports et Sky

Matthias Krieb, VP MySports chez UPC est impatient de vivre la prochaine saison : « Nous nous réjouissons de pouvoir démarrer la troisième saison de Bundesliga avec notre partenaire Sky. Avec la diffusion sur MySports One de matches sélectionnés ou une offre complète via l'abonnement à MySports Pro, nous proposons à tous les fans de football l'offre qui leur convient. Les audiences de la dernière saison ont prouvé que cette offre répond aux attentes de nos téléspectateurs ».

La saison démarre avec Mönchengladbach - Schalke

A propos des matches sélectionnés : Pour le lancement de cette saison de Bundesliga, MySports One vous propose un duel « suisse ». Avec la rencontre Borussia Mönchengladbach contre FC Schalke 04 (samedi 17 août 2019, à partir de 18h20), cinq des 18 joueurs suisses évoluant en Allemagne seront sous le feu des projecteurs : Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Michael Lang et Breel Embolo, qui vient tout juste d'être transféré de Schalke, jouent sous les couleurs des « poulains » de Mönchengladbach.

Au total 1 200 matchs de foot en direct autour du monde

En plus de la Bundesliga, MySports propose aux fans de ballon rond près de 1 200 directs de football de 14 championnats autour du monde : la Eredivisie hollandaise, la Liga NOS portugaise, le Sky Bet Championship anglais, d'autres championnats européens ainsi que les meilleures ligues d'Amérique centrale et du Sud ou d'Asie et d'Océanie.

