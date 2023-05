Le négociant en matières premières agricoles Bunge Ltd a dépassé les analystes de Wall street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, aidé par de fortes marges de trituration et une demande élevée pour l'alimentation humaine et animale et pour les biocarburants.

La guerre en Ukraine a réduit les expéditions de récoltes en provenance de ce pays riche en céréales, ce qui a alimenté les prix en un temps utile où la demande de matières premières agricoles était élevée.

Bunge et ses pairs Archer-Daniels-Midland Co, Cargill Inc et Louis Dreyfus Co gagnent de l'argent en transformant, en négociant et en expédiant des récoltes dans le monde entier, et ont tendance à profiter des pénuries déclenchées par les sécheresses ou les guerres.

Bunge a déclaré que les résultats étaient solides dans toutes les régions de son segment des huiles raffinées et de spécialité, avec une force notable en Amérique du Nord et du Sud, reflétant les tendances favorables de la demande alimentaire et de carburant.

La société a déclaré un bénéfice net ajusté de 3,26 dollars par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,24 dollars par action, selon les données de Refinitiv.